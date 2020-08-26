Фото: ИА «Башинформ» В школьных столовых Башкирии с 1 сентября вводится новое меню Фото: ИА «Башинформ»

В школьных столовых Башкирии с 1 сентября вводится новое меню, сообщили в Госкомитете республики по торговле.

Меню разработано с учетом рекомендаций врачей-диетологов и пожеланий представителей родительских комитетов.

﻿«Питание наших школьников будет отличаться наличием необходимых полезных элементов. К примеру, детей для профилактики заболеваний обеспечат киселем с содержанием специальных микроэлементов. Они подобраны с учетом региональной экологической ситуации и тотального йододефицита», — сказал председатель ГК Алексей Гусев.

Также разработано и специальное диетическое меню для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевой аллергией.

Кроме того, во всех школах региона ученики 1-4 классов будут питаться бесплатно. Для обеспечения школьников бесплатным горячим питанием выделено около 778 млн рублей из федерального бюджета и 106 млн рублей — из регионального.⠀