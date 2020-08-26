В школьных столовых Башкирии с 1 сентября вводится новое меню
В школьных столовых Башкирии с 1 сентября вводится новое меню Фото: ИА «Башинформ»
В школьных столовых Башкирии с 1 сентября вводится новое меню, сообщили в Госкомитете республики по торговле.
Меню разработано с учетом рекомендаций врачей-диетологов и пожеланий представителей родительских комитетов.
«Питание наших школьников будет отличаться наличием необходимых полезных элементов. К примеру, детей для профилактики заболеваний обеспечат киселем с содержанием специальных микроэлементов. Они подобраны с учетом региональной экологической ситуации и тотального йододефицита», — сказал председатель ГК Алексей Гусев.Также разработано и специальное диетическое меню для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевой аллергией.
Кроме того, во всех школах региона ученики 1-4 классов будут питаться бесплатно. Для обеспечения школьников бесплатным горячим питанием выделено около 778 млн рублей из федерального бюджета и 106 млн рублей — из регионального.⠀