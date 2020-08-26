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В Уфе хирурги кардиоцентра прооперировали пациента с гигантским расширением аорты

ОБЩЕСТВО
Фото: Республиканский кардиоцентр

В Уфе хирурги кардиоцентра прооперировали пациента с гигантским расширением аорты Фото: Республиканский кардиоцентр

В Уфе хирурги республиканского кардиоцентра экстренно прооперировали пациента с гигантским расширением аорты размером 15Х13 см. Историю спасения пациента рассказала главврач медучреждения Ирина Николаева.

«На днях сосудистые хирурги кардиоцентра провели протезирование брюшной аорты пожилому мужчине из Кугарчинского района. Во время оперативного вмешательства были удалены тромбы и установлен протез диаметром 2 сантиметра. Пациент жаловался на длительные ноющие боли в области живота. Полгода пил обезболивающие лекарства, похудел на 20 кг. Когда терпеть боль уже стало невыносимо, пришел на прием к доктору кардиоцентра, который работал на выезде в районном медучреждении. Доктор срочно направил пациента в Уфу на дополнительное обследование. После компьютерной томографии пациента незамедлительно забрали в операционную. У него была обнаружена гигантская аневризма (расширение) аорты размером 15Х13 см», — написала медик.

По ее словам, обычно аорта имеет диаметр два-три сантиметра. Ее расширение (аневризма) до 5 см и более считается основанием бить тревогу. В случае с данным пациентом, аневризма разорвала заднюю стенку аорты и распространялась уже на поясничный отдел. ​ Аневризма аорты огромных размеров могла лопнуть в любой момент.

«Операция проходила под руководством сосудистого хирурга Рамиля Ижбульдина. Длилась она ​ в течение 3 часов. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Уже совсем скоро его выпишут из кардиоцентра», — написала Ирина Николаева на своей странице во «ВКонтакте».

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, кардиоцентр
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