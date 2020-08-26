Коронавирус в Башкирии: Чаще заболевают в Уфе; что может вызвать социальное напряжение

В Башкирии за сутки больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Уфе.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Новых заболевших больше в Уфе. По информации регионального Минздрава, в настоящее время в Башкирии насчитывается 7 601 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 34 из которых зарегистрированы за последние сутки. При этом больше всего заболевших за сутки пришлись на Уфу — 20 человек. На 25 августа в больницах республики продолжают оставаться 65 инфицированных COVID-19, амбулаторно лечатся 735 человек. Выписаны за сутки 33 пациента. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением 6 773 человека, умерли от COVID-19 28 зараженных.

Готовы ли школы к защите детей от коронавируса? Накануне нового учебного года это выясняют депутаты Госсобрания Башкирии. Они инспектируют школы в городах и районах, работая как в составе межведомственных комиссий, так и самостоятельно – на территории избирательных округов. «Учиться дети будут в условиях продолжающейся пандемии, и мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать вероятность распространения вируса среди детей и педагогов, — поясняет спикер парламента Константин Толкачев. — Для этого в соответствии с рекомендациями Минобразования школы оснащаются бактерицидными облучателями, рециркуляторами воздуха, дозаторами с антисептическим средством для рук. Депутаты Государственного Собрания участвуют в проверках образовательных организаций и наблюдают их высокую готовность к приему детей», — сообщил он.

«Иванов, к доске!» — такую фразу ученики уфимских школ еще долго не услышат, по крайней мере до конца первой четверти точно. Об этих и других новшествах нового учебного года в условиях пандемии по коронавирусной инфекции рассказала 25 августа на совещании замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова. Так, для недопущения скопления детей и взрослых будут задействованы все входы в школы. Внутри школ разработана навигация со схемами маршрутов передвижения учеников по зданию с нанесением цветной разметки. Также вводятся кабинетная система, плавающие перемены. Продолжительность урока составит 35 минут. Проведение массовых мероприятий исключается. Кроме этого, в кабинетах на период 1 четверти исключается работа учеников у доски. В классах нанесена разметка на расстоянии не менее 1,5 метра от места расположения стола учителя до первого ряда ученических мест. Таким образом, определена «зона у доски», из которой во время уроков учитель не должен выходить, а обучающиеся не должны ее пересекать.

Это может спровоцировать социальное напряжение. Тем временем в Госдуме предложили начало учебного года перенести. В частности, депутат от ЛДПР Василий Власов заявил, что начало учебного года следует отложить до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19. Предложение было направлено в Минпросвещения РФ. Парламентарий обосновывает это тем, что в России ежедневно выявляют около 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Однако в Минпросвещения отказались переносить начало учебного года, отметив при этом, что «разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение». «Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — прокомментировали в ведомстве и подчеркнули, что все необходимые установки регионам даны, работа по защите здоровья учащихся и педагогов проведена.