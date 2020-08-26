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В Уфе жители дома по ул. Ш.Руставели,5 передали властям результаты независимой экспертизы

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео

В Уфе жители дома по ул. Ш.Руставели,5 передали властям результаты независимой экспертизы Фото: скриншот видео

Накануне в Уфе состоялась очередная встреча инициативной группы жильцов дома №5 по ул. Шота Руставели, выступающих против строительства высотки в их дворе, с представителями городской администрации. Стройка находится в нескольких метрах от 9-этажного жилого дома, что вызывает беспокойство за его сохранность. По словам собственников некоторых квартир, на одной из несущих стен уже появились трещины.

По информации пресс-службы мэрии, в ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства нового дома. Также жители задали свои вопросы представителям администрации города и напрямую застройщику территории. В свою очередь, противники стройки представили властям результаты независимой технической экспертизы по дому.

По итогам встречи, в связи с достаточно большим объемом вопросов, принято решение о новой встрече рабочей группы с жителями.

Напомним, речь идет о строительстве жилого комплекса «Друзья Соседи» от строительной компании ПСК-6. Компания планирует построить 34-этажное здание во дворах на пересечении улицы Шота Руставели и проспекта Октября.

Члены инициативной группы отмечают, что в проекте не предусмотрено строительство детского сада и школы, однако есть подземная парковка для будущих собственников квартир в высотке.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство, Уфа
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