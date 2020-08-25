В Башкирии на озере Банное промаркировали часть Большой Южно-Уральской тропы

Волонтеры из Сибая, Магнитогорска и Уфы промаркировали первые 20 километров тропы — красивый и видовой участок, проходящий от поселка Геологоразведка, через гору Кутукай, озеро Якты-Куль и Горное ущелье к горнолыжному центру Металлург-Магнитогорск.

Маркировку сделали яркой оранжевой краской — одним из базовых цветов логотипа «Терра-Башкирия».

Проект «Большая Южно-Уральская тропа» разрабатывается командой туристов-энтузиастов под руководством Раиса Габитова при поддержке Агентства стратегических инициатив и Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.

В будущем это станет доступной промаркированной туристической тропой, общей протяженностью порядка 300 км, состоящей из нескольких участков, проходящих по Абзелиловскому, Белорецкому и Учалинскому районам.