Школа села Бугульчан Куюргазинского района получила подарки от главы Башкирии

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

Современный борцовский ковер и 600 тысяч рублей подъемных по республиканской программе «Сельский тренер» получила сегодня школа в селе Бугульчан Куюргазинского района в подарок от главы Башкортостана. Радий Хабиров, который находится в рабочей поездке по Кумертау и Куюргазинскому району, сегодня дал оценку ремонтным работам, проведенным в учебном заведении.

Напомним, что 22 января во время рабочей поездки глава региона после осмотра школы дал поручение капитально отремонтировать здание учебного заведения. Школа, построенная в 1968 году, и где обучается более 100 детей, давно требовала капитального ремонта.

Здесь провели капитальный ремонт кровли, полов, заменили окна, полностью реконструировали систему отопления, электроснабжения, освещения. По словам начальника отдела образования администрации Куюргазинского района Евгении Бочарниковой, школа приобрела совершенно другой вид, все стало по-современному.

Общая сумма выделенных средств на капитальный ремонт школы – 21,1 млн рублей, из них 20 млн из республиканского бюджета, более одного миллиона рублей из местного бюджета.

«Получилось отлично, все на таком высоком уровне, молодцы, я доволен. Я помню, в каком состоянии была школа, и буквально не верю своим глазам», — сказал, оценивая ход ремонтных работ, Радий Хабиров.

«Спасибо хочется и вам сказать за поддержку и администрации района и всему педагогическому сообществу. Мы получили замечательный подарок к 1 сентября и наши дети придут в обновленную школу», — сказала директор учебного заведения.

«Это будет хорошее подспорье для ребят, пусть у них будут возможности для занятия борьбой с хорошим тренером. Может, у вас здесь растет будущий олимпийский чемпион», — сказал Радий Хабиров.

«Напомню также, что с этого года учащиеся начальных классов начинают получать бесплатное горячее питание. Только в этом году на школьное питание мы дополнительно выделяем почти миллиард рублей, вкладываем большие средства. Наша с вами общая задача – кормить наших детей вкусной, качественной и здоровой пищей. Вторая главная задача – мы должны выдержать первые три недели учебного года, чтобы не допустить распространение коронавируса. Берегите себя, соблюдайте все меры предосторожности, обязательно – маски, частое мытье рук. Мы должны подойти к этому со всей ответственностью», — отметил глава региона.

Во время общения директор школы Айгуль Юсупова рассказала главе региона, что во время ремонта им помогали и родители учеников, приезжали коллеги из других населенных пунктов.Глава Башкортостана в свою очередь сказал, что он сегодня после осмотра школы принял решение подарить ученикам современный борцовский ковер, учитывая, что в селе уделяют большое внимание развитию детского спорта и выделить 600 тысяч рублей по программе «Сельский тренер» будущему наставнику молодых борцов. Главе администрации Куюргазинского района Юлаю Ильясову (глава муниципалитета сам активно занимается спортивными единоборствами – прим. ред.) Радий Хабиров поручил подобрать подходящего тренера для юных спортсменов и обеспечить условия для его работы.Учителя встретили это решение главы Башкортостана аплодисментами. Директор школы попросила главу региона выделить еще 7 млн рублей на благоустройство пришкольной территории, реконструкцию внешних инженерных сетей и устранение ряда других недостатков, выявленных во время капитального ремонта школы. Радий Хабиров поручил выделить эти средства, чтобы закрыть уже в этом году все проблемные вопросы по школе в селе Бугульчан.Представители соседнего села Кривле-Илюшкино обратились к Радию Хабирову с просьбой помочь в ремонте их школы 1980 года постройки. В этом же здании располагается детский сад. Глава республики отметил, что даст поручение министру образования изучить обращение жителей и рассмотреть сметную документацию, и сказал, что после этого будет приниматься окончательное решение.