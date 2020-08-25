В Башкирии разыскивается Руслан Галиуллин, задолжавший алименты на 200 тысяч рублей

В Башкирии судебные приставы разыскивают Руслана Анваровича Галиуллина. Его долг по алиментным платежам составляет свыше 200 тысяч рублей.

Галиуллин Руслан Анварович, 19.06.1985 года рождения — уроженец п. Приютово Белебеевского района. Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, долгое время не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетней дочери 2008 года рождения.

В Белебеевском межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с гражданина.

«По месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, на связь с судебными приставами не выходит. Если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в Дежурную часть ведомства по телефону: 8 (347) 273-56-40», — обращается к гражданам УФССП России по Республике Башкортостан.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.