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В реабилитационный центр для детей поступило новое высокотехнологичное оборудование

ОБЩЕСТВО

В Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями поступило новое высокотехнологичное оборудование для реабилитации.

В 2013 году благодаря развитию робототехники в России появился экзоскелет «Экзоатлет» — активное роботизируемое, программируемое, медицинское изделие (комплекс) для восстановления навыков ходьбы. Используется в медицинской и социальной реабилитации на втором и третьем этапах медицинской реабилитации. Основная задача «Экзоатлета» — вертикализация и ходьба у пациентов с нижним парапарезом, неспособных к самостоятельной ходьбе на фоне восстановительного лечения.

В начале августа такой экзоскелет появился и в Республиканском реабилитационном центре благодаря поддержке главы Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе центра. Специалисты центра врач-невролог Э.А. Байкова, инструкторы ЛФК О.С. Чеботарева, Е.Р. Ахмадуллина, З.Р. Еникеева прошли обучение по применению специализированной системы «Экзоатлет». На занятиях ознакомились с оборудованием, техническими характеристиками. Представитель компании-разработчика ООО «Медмаркет» С.А. Кренев провел практическое занятие по измерение параметров пациента, регулировки «Экзоатлета» по антропометрическим показателям пациента. Также в этот день учились удерживать баланс, перераспределяться массу пациента с одной стороны тела на другую, так как пациент должен адаптироваться к данному комплексу. На завершающем этапе обучения прошли тренировки с человеком, фиксированным в экзоскелете.

Особенность «Экзоатлета» — комплекс полностью автоматизирован, управление при помощи прилагаемого планшета. Руководит тренировкой инструктор, задается под параметры пациента и вид тренировки — шаг на месте, ходьба, регулируется длина шага, высота подъема ноги, непрерывность ходьбы и другие параметры.

«Показания к применению данного медицинского комплекса — это реабилитация пациентов с двигательными нарушениями, рассеянный склероз, детский церебральный паралич, последствия острого нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз, травматическая болезнь спинного мозга,— рассказывает Эльвира Байкова, врач‑невролог Республиканского реабилитационного центра, — есть определенные ограничения по применению комплекса, противопоказания и необходимо перед применением провести клиническое и инструментальное обследование».
Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с использованием новейшего оборудования в центре будет возможна после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, реабилитационный центр
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