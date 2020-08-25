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Новаторы Башкирии представляют свои проекты на молодежном форуме «iВолга»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба полпреда в ПФО

Новаторы Башкирии представляют свои проекты на молодежном форуме «iВолга» Фото: пресс-служба полпреда в ПФО

Накануне стартовал молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Впервые он проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира. Башкортостан представляют 150 человек — студенты вузов из 60 районов республики. Молодые люди подготовили свои проекты из разных сфер – сельское хозяйство, здравоохранение, экология, промышленность. Образовательная программа форума реализуется в рамках четырех смен: «Наша Победа» для молодых людей, заинтересованных в развитии сферы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти; «Наука и цифровые технологии» для студентов и аспирантов, занимающихся научно-технической деятельностью; «Территория для жизни» для урбанистов, архитекторов, дизайнеров и экологов; «Мой бизнес» для экономистов и молодых предпринимателей.

Также пройдут конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Важное место в программе «iВолги» занимает обучение полезным «гибким навыкам» в рамках программы SoftSkills. Платформа форума адаптирована и для участников с ограниченными возможностями в здоровье (слабовидящие и слабослышащие).

В рамках культурно-досуговой программы запланировано проведение интерактивных мероприятий: утренних зарядок, завтраков «с шефом», онлайн-квизов, иммерсивных спектаклей, онлайн-концерта и обеденных диджей-сетов, вечеров с известными людьми. Штаб форума располагается в Ресурсном центре добровольчества Самарской области.

Все предыдущие годы «iВолга» проходила на территории Самарской области на Мастрюковских озерах. Ежегодно на фестивальной поляне собирались 2 000 резидентов «iВолги» из всех регионов ПФО. В этом году количество резидентов увеличилось до 3,5 тыс. человек, а зрителями дистанционной «iВолги» могут стать до 50 000 молодых людей со всей России.

С видеоприветствием к участникам обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Уже 7 лет «iВолга» – это центральная молодёжная площадка Приволжья. Именно здесь появляются новые идеи, которые потом становятся реальностью. Участники «iВолги» получают огромный стимул к развитию и новым достижениям, к реализации своей мечты. В этом году мы впервые проводим «iВолгу» дистанционно. Это абсолютно новый формат, и он позволил присоединиться к программе Форума ещё большему числу молодых людей. Я уверен, что каждый из вас узнает много нового и полезного, расширит свои горизонты, станет профессиональнее и компетентнее, познакомится с настоящими историями успеха. А те, кто победит и выиграет гранты, получат реальную возможность реализовать свои инициативы. Удачи вам и успехов!»
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев выразил участникам и организаторам форума благодарность и подчеркнул важность тематических направлений, особо отметив смену «Наша Победа»:
«Конечно, 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне – это та тема, которая делает нас, по сути, единым народом. И это важно, что в этом году в рамках форумной кампании и, конечно, на форуме «iВолга» она нашла своё отражение».

ИА «Башинформ»
Теги: iВолга, молодежный форум, ПФО
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