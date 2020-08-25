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В Уфе до 15 сентября частично закрывается бульвар Хадии Давлетшиной

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Уфы

В Уфе до 15 сентября частично закрывается бульвар Хадии Давлетшиной Фото: администрация г. Уфы

В Уфе в связи с реконструкцией улицы Комсомольской до 15 сентября частично будет закрыто движение автотранспорта на бульваре Хадии Давлетшиной.

Как информирует мэрия города, ограничения будут действовать с 25 августа по двум полосам проезжей части — на участке от дома № 19 по улице 8 Марта до дома № 16 по бульвару Хадии Давлетшиной.

Уфимцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с реконструкцией улицы.

Реконструкция улицы Комсомольской протяженностью 3,84 км ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались в прошлом году, должны быть завершены в конце 2021 года.

ИА «Башинформ»
Теги: транспорт, дорожное движение, ограничение движения
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