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24.08.20: всего с COVID-19 - 7567, за сутки - 33 новых заражения, выписано - 6740 (+7 за сутки), общее количество умерших - 28
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Коронавирус в Башкирии: Растет число зараженных и выздоровевших; учеба в условиях пандемии

ОБЩЕСТВО

По данным Минздрава, в Башкирии наблюдается положительная динамика выздоровления от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Рост числа зараженных и выздоровевших. В Башкирии количество зараженных COVID-19 выросло за последние сутки на 33 человека, сообщила в понедельник и.о. министра здравоохранения РБ Ирина Кононова на оперативном совещании в правительстве. Таким образом, общее количество выявленных инфицированных в регионе на сегодняшний день равняется — 7 567. По данным регионального Минздрава на 24 августа, в стационарах проходят лечение 77 человек с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии находятся семь пациентов, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 722 человека с легкой формой заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 6 740 человек, в том числе 7 – за последний день. По словам Ирины Кононовой, наблюдается положительная динамика выздоровления. 54% коечного фонда в регионе остается свободным. При этом за сутки в республике зарегистрировано 53 случая заболеваний внебольничной пневмонией.

Сезон гриппа может быть осложнен COVID-19. Также на совещании и.о. министра здравоохранения региона Ирина Кононова информировала, что с сегодняшнего дня, 25 августа, в республике начинается вакцинация детей от гриппа. В республику поступают противогриппозные вакцины для иммунизации детей в объеме 160 тысяч доз, что обеспечит охват иммунизацией около 30% детского населения региона. Ранее сообщалось, что, по заключениям специалистов, предстоящий сезон гриппа и простуды может быть осложнен COVID-19. В связи с этим за счет средств бюджета планируется привить от гриппа также работников образовательных учреждений, медработников, лиц старше 60 лет, студентов, подростков призывного возраста, работников бюджетной сферы — социального обслуживания. По информации Роспотребнадзора РБ, в республике ежегодно регистрируется от 600 тысяч до 1 млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В настоящее время заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, но в сентябре обычно уже начинается сезонный рост заболеваемости.

Как будут работать детсады, школы и вузы в условиях пандемии коронавируса. Об этом 24 августа на оперативном совещании в Правительстве Башкирии доложил министр образования и науки Айбулат Хажин. Ранее было принято решение, что все учебные заведения республики возобновят свою работу в штатном режиме. При этом 1 сентября на торжественные линейки, посвященные Дню знаний, будут допущены только первоклассники и ученики выпускных классов — 9 и 11-х. В процессе учебы, для минимизации распространения коронавирусной инфекции в школах должны соблюдаться особые требования: занятия только в одном кабинете; уроки на 5 минут короче; плавающие перемены; для всех взрослых – строгий масочный режим; постоянная дезинфекция.

Также в республике для части студентов обучение начнётся дистанционно. В традиционном формате будут обучаться только первые и выпускные курсы колледжей, первые курсы бакалавриата и магистратуры вузов, и еще два образовательных учреждения культуры, в связи со спецификой преподавания спецдисциплин, будут учиться в очном режиме. Это Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева и Средний специальный музыкальный колледж. Процесс обучения в этих колледжах будет организован в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Все остальные студенты будут находиться на дистанционном обучении до 1 ноября.

Также с 1 сентября откроют двери для своих воспитанников все дошкольные учреждения республики. До этого работали только дежурные группы. В условиях пандемии по коронавирусной инфекции в детсадах также должны соблюдать ряд санитарно-эпидемиологических требований. На входе измерять детям температуру, ежедневно проводить влажную уборку всех помещений дезинфицирующими средствами, дезинфицировать игрушки и игровое оборудование, регулярно обеззараживать воздух и проветривать помещения, персонал столовых и пищеблоков должен работать только в масках и перчатках.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, заражение, вакцинация, COVID-19, образование
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