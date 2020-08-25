Фото: Ксения Калинина В Башкирии в течение недели воздух прогреется до +28 градусов Фото: Ксения Калинина

По прогнозам Башгидрометцентра, в течение текущей рабочей недели днем воздух в Башкирии прогреется до +28 градусов. В ночные часы температура воздуха повысится от 7,12, местами от 2 до 10, 15 градусов тепла. Средние температуры воздуха будут выше нормы на 4-6 градусов. На периферии антициклона местами возможны небольшие дожди.

Возвращение летней погоды синоптики объясняют смещением на территорию республики теплых черноморских воздушных масс. Однако уже к выходным погодные условия могут снова измениться.