В ГИБДД Уфы предупредили о профилактической операции «Пешеход»

В ГИБДД Уфы предупредили горожан о необходимости соблюдения правил дорожного движения. С 24 по 31 августа в городе проходит профилактическая операция «Пешеход», призванная предупредить ДТП, связанные с наездами на пешеходов.

«Уважаемые пешеходы и водители! Будьте взаимовежливыми и доброжелательными на дорогах!

Всегда соблюдайте правила дорожного движения», — обратились автоинспекторы к жителям и гостям столицы

По данным ведомства, за последние семь месяцев в Уфе зарегистрировано 268 наездов на пешеходов, в результате которых 12 человек погибли, 269 получили ранения различной степени тяжести.