В Сибае появились «умные» остановки

Среди мероприятий в рамках Года эстетики населенных пунктов администрацией городского округа была запланирована установка двух «умных» остановочных павильонов. Несколько дней назад закончился их монтаж, первая «умная остановка» появилась на центральной площади города, вторая – на перекрестке улиц Белова и Чайковского (остановка транспорта «Поликлиника»).

Павильоны отличаются современным дизайном, хорошо освещаются, выбранная модификация защищает от дождя и ветра. Остановки выполнены из монолитного поликарбоната на металлическом каркасе, их украшают движущиеся рекламные лайт-боксы со светодиодной подсветкой и содержат ряд технических новинок. Здесь есть Wi-Fi. «тревожная кнопка» для вызова полиции, камеры видеонаблюдения, можно зарядить мобильный телефон или гаджеты с помощью USB-разъемов. Полезные сервисы помогут скоротать время ожидания автобуса с максимальным удобством.

Современные конструкции сделаны руками молодых сибайских предпринимателей, источник финансирования –муниципальный бюджет. На следующий год эта работа обязательно будет продолжена.

«Такие остановочные павильоны со временем обязательно станут составляющими повседневной жизни Сибая. Первые шаги сделаны, и надеюсь, вы, уважаемые горожане, оцените их по достоинству», — отметил глава администрации Сибая Рустем Афзалов на своих страницах в социальных сетях.