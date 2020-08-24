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«Внимание всем!»: в Уфе снова проверят сирены

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Внимание всем!»: в Уфе снова проверят сирены Фото: Ксения Калинина

В течение двух последующих недель (по 6 сентября включительно) в Уфе будет осуществляться техническая проверка системы оповещения населения с кратковременным включением сирен.

«Эти мероприятия связаны с завершением строительно-монтажных работ электросиренного оборудования на территории столицы. В связи с этим просим соблюдать порядок и спокойствие», — сообщили в Управлении гражданской защиты г. Уфы.

Оповещение населения в случае реальной угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации начинается с непрерывного звучания сирен в течение трех минут. Звук работающей сирены означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, необходимо включить телевизор, радиоприемник или радиоточку и прослушать речевую информацию, которая повторяется 3-5 раз, и затем действовать согласно полученным указаниям.

ИА «Башинформ»
Теги: сирены
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