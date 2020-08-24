В Благоварском районе Башкирии откроется библиотека нового поколения

В селе Языково Благоварского района Башкирии 27 августа откроется современный культурно-образовательный центр – библиотека нового поколения, сообщили в республиканском Минкульте.

Появление библиотеки стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

В этом году центральная библиотека Благоварского района вошла в список победителей федерального конкурса по созданию модельных библиотек и получила 15 млн рублей на модернизацию, обновление книжных фондов и библиотечного пространства.

После проведенного капремонта и модернизации помещение библиотеки полностью преобразилось.

«Сейчас это абсолютно новое пространство, оснащенное компьютерной техникой, широкополосным интернетом, точкой доступа к Национальной электронной библиотеке, к Президентской библиотеке и Литрес, где каждый может получить бесплатный доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, — отметила пресс-секретарь Министерства культуры Башкирии Олеся Мельникова. — И, конечно, это еще и традиционная библиотека, где читатель напрямую общается с книгой».

На сегодняшний день книжный фонд языковской библиотеки пополнили 6 тысяч экземпляров новой и актуальной литературой, включая учебные и научные издания.

Обновление библиотечного пространства в Языково проводилось с учетом основных критериев модельной библиотеки – открытости, мобильности и комфортабельности.

«Сотрудники этой библиотеки прошли обучение на курсах Российской государственной библиотеки по теме «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» и готовы внедрять современные и развивающие формы работы, способствовать организации интеллектуального досуга и общения, реализации способностей и талантов местных жителей», — добавила Олеся Мельникова.