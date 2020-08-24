Коронавирус в Башкирии: Из 7,5 тысячи зараженных выздоровели 6,7 тысячи; дезинфекция школ

В Башкирии для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции провели дезинфекционную обработку школ.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

Число зараженных превысило 7,5 тысячи человек. По последним данным, в Башкирии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 7 534. За последние сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 34 человека, сутками ранее – на 31. По информации регионального Минздрава, на 23 августа в стационарах находятся 75 заболевших. Из них в тяжелом состоянии — шесть пациентов, на искусственной вентиляции легких — один. Выписано за сутки 8 человек, всего выздоровели 6 733 человека. Амбулаторно лечатся от коронавируса 673 зараженных. Новый случай смерти от COVID-19 был зарегистрирован 21 августа. Общее количество умерших с начала пандемии достигло 28 человек.

В целом по России число инфицированных COVID-19 приближается к одному миллиону и составляет сейчас 956 749 случаев. Из них выздоровели 770 639 человек, умерли — 16 383 инфицированных.

Полная дезинфекция. В минувшие выходные, с 21 часа 22 августа и до 6 утра 23 августа, в Уфе проводили дезинфекционную обработку школ и прилегающих к ним территорий. «Работы проводятся в рамках комплексных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — пояснили в администрации Уфы. «Всего планируется обработать 26 школ, гимназий и лицеев Орджоникидзевского района Уфы», — добавили в мэрии. Список школ, подлежащих обработке, здесь.

Также, чтобы обезопасить детей и педагогов, для школ Башкирии закупают рециркуляторы, пирометры и дезинфицирующие средства. На это из республиканского бюджета выделено 185 млн рублей. Ранее власти сообщили, что 1 сентября новый учебный год в школах начнется в очном режиме, но с соблюдением особых санитарно-эпидемиологических норм. В случае обострения эпидситуации по коронавирусу есть вероятность возобновления дистанционного обучения школьников.

Как медики из России, в том числе из Башкирии, помогли стабилизировать ситуацию по коронавирусу в Киргизии. Об этом в эфире радио «Спутник Кыргызстан» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации «23 июля спецсамолетом МЧС России в Бишкек из Москвы и Уфы прибыли 49 врачей для работы в медучреждениях Киргизии. Работа российских гражданских и военных медиков позволила существенно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Киргизии. Как результат — кривая заболеваемости опустилась с 1020 новых заболеваний в сутки 23 июля до 272 случаев в начале августа», — рассказала она. Наши врачи побывали в 31 медучреждении Киргизии, осмотрели более 4 тысяч пациентов и выписали из стационаров более 1200 человек. Мария Захарова добавила, что после окончания работы российского медицинского десанта президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял руководителей группы медиков, замминистра здравоохранения Республики Башкортостан Евгения Кустова и руководителя санитарно-эпидемиологического подразделения Минобороны России Евгения Спиценко и выразил признательность российским врачам и лично президенту страны за оказание действенной поддержки в столь сложный период.

Напомним, группа башкирских медиков во главе с Евгением Кустовым вернулась из Киргизии 17 августа. «Мы посетили все семь регионов Кыргызстана, два самых крупных города республики. Было не просто, больные разной степени тяжести», — рассказал Евгений Кустов. Ранее врачи из Башкирии ездили помогать коллегам и больным новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесию и Амурскую область.