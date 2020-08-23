Фото: ИА «Башинформ» «Уфаводоканал» сообщает об отключении холодной и горячей воды на будущей неделе Фото: ИА «Башинформ»

24-26 августа Уфаводоканал запланировал проведение работ, связанных с отключением воды у потребителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

24 августа в период с 10.00до 20.00 будет отключена холодная вода:

— в жилых домах по ул. Ферина 1, 1а, 3, 4, 6;

— в ДЮСШ № 31 по ул. Ферина 4/1 .

25 августа с 10.30 до 20.30 будет отключена холодная вода:

— в детской стоматологической поликлинике №3 по ул. 50-летия Октября 16/1;

— в жилых домах по ул. Мингажева 121/2, ул. Революционная 111/2, ул. Пархоменко 106/2.

26 августа с 10.00 до 20.00 будет отключена холодная и горячая вода:

— в жилых домах, Стоматологической поликлинике, Молочной кухне № 3 по ул. Ферина 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12;

— ЦТП-234 по ул. Ферина 10/2.

26 августа с 10.30 до 23.30 отключается холодная и горячая вода:

— в жилых домах по ул. Рязанская 7, 9, 11, ул. Ростовская 24, 26, ул. Шафиева 46/1, 48, 50, 52, 54;

— ЦТП № 544 по ул. Шафиева 46/1;

— ЦТП № 537 по ул. Шафиева 56;

— ООО Медтехника Республики Башкортостан по ул. Рязанская 5;

— Управление МВД России по г. Уфа по ул. Шафиева 46;

— Сеть мини-маркетов Малинка по ул. Шафиева 48а;

— ООО УралКапиталБанк по ул. Рязанская 10;

— ООО Лада-центр по ул. Ростовская 13;

— МУЭСП Уфагорсвет по ул. Ростовская 15/1;

— ГБДОУ Уфимский детский сад № 6 по ул. Ростовская 15;

— Пожарно-спасательная часть № 57 Октябрьского района по ул. Шафиева 32;

— ООО Геосфера по ул. Шафиева 44.