На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее.

По информации Башгидромета, 24 августа, в понедельник, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.

Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой, обещают синоптики.

Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

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