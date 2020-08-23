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Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой Фото: ИА «Башинформ»

Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой, обещают синоптики.

По информации Башгидромета, 24 августа, в понедельник, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 19-24°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее.

25 августа преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 20-25°.

26 августа преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 21-26°.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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