Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой
Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой Фото: ИА «Башинформ»
Заключительная неделя лета в Башкортостане будет сухой и теплой, обещают синоптики.
По информации Башгидромета, 24 августа, в понедельник, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11°, днем 19-24°.
На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее.
25 августа преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 20-25°.
26 августа преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 21-26°.