Фото: Олег Яровиков В Уфе до сентября будет частично закрыта улица Цюрупы Фото: Олег Яровиков

В Уфе до 1 сентября улица Цюрупы будет частично закрыта для автотранспорта. Работы будут производиться на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции.

Как сообщили в уфимской мэрии, во время устройства ливневой канализации и восстановления асфальтобетонного покрытия будет закрыто движение по половине проезжей части.

Подрядная организация планирует завершить работы до конца августа. Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться альтернативными путями.