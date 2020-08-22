В Уфе День российского флага отметили мотопробегом и донорской акцией

В Уфе День Государственного флага Российской Федерации отметили мотопробегом по проспекту Октября и донорской акцией. «Аналогичные мероприятия провели мотоклубы многих крупных городов — Москвы, Петербурга, Саратова, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и других, — рассказал участник мотопробега Семен Кулагин. — Мы с удовольствием сдали кровь, очень приятно сделать что-то полезное, ведь кровь всегда нужна, это сама жизнь. Надеюсь, это спасет кому-то жизнь и здоровье».

Для доноров команда «Молодежка ОНФ» организовала мобильный пункт забора крови. Аналогичная акция была проведена в апреле в ходе самоизоляции, напомнил координатор команды Тимур Абдрашитов.