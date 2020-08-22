В Уфе временно закроют движение по Бельскому мосту

В Уфе сегодня с 15.00 до 16.30 закроют движение транспорта по старому Бельскому мосту, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В это время будут вестись работы по монтажу консольных плит.

Кроме того, 23 августа с 01.00 до 02.30 ограничат движение автотранспорта по двум полосам моста 1993 года постройки в направлении автомобильной дороги «Уфа-Аэропорт».

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения», — подчеркнули в мэрии.

Строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского началось в июле прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожные работы ведутся согласно графику, отставаний нет, отметили в администрации Уфы.