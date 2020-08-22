Фото: соцсети Глава Башкирии объявил о начале штатной работы санитарной авиации Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске штатной работы санитарной авиации региона. Об этом он сообщил в субботу в соцсетях.

«Уже готовы принимать пациентов две вертолетные площадки в Уфе, в Зеленой роще, на базе перинатального центра и на Зорге, в районе клиники БГМУ, — написал он. — Третью площадку строим на территории ожогового центра».

Вертолет, полностью оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, закуплен. Накануне на нем транспортировали тяжелую пациентку из Янаула. Женщину экстренно госпитализировали в одну из уфимских клиник.

«Работать санавиация будет круглосуточно, по мере необходимости, — заявил глава региона. — Помешать вылетам может только непогода. Республика у нас большая, расстояния огромные. С помощью санавиации мы сократим время в пути и вовремя окажем помощь. Ведь главнее человеческой жизни и здоровья ничего нет».

Как сообщал «Башинформ» , к 2024 году в Башкирии планируется создать территориальную сеть из 10 вертолетных площадок санитарной авиации.

Обслуживание одной такой площадки составит порядка 950 тысяч рублей в год.

Посадочные площадки для вертолетов санитарной авиации создаются благодаря программе развития первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение».

Из 10 вертолетных площадок для санавиации три будут в Уфе, по одной — в Баймаке, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Аскино и Месягутово.