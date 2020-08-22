На следующих выходных в Башкирии потеплеет до плюс 27 градусов

После длительного периода похолодания и дождей в Башкирию идет сухая и теплая погода.

По данным портала gismeteo.ru, уже в понедельник, 24 августа в Уфе полностью прекратятся дожди, а днем воздух прогреется до +21 градуса Цельсия.

Следующие дни недели будут все более теплыми, а в воскресенье, 30 августа столбик термометра покажет +27. Ветер будет умеренным в пределах 6-12 метров в секунду. Согласно долгосрочным прогнозам, сухая и теплая погода может продержаться в Башкирии практически до середины сентября.

На вторую половину августа — начало сентября в нашем регионе традиционно приходится пик уборки урожая, результат которой во многом зависит именно от погодных условий. Относительно сухая и теплая погоды позволяет надеяться на успешное завершение главных видов сельхозработ.