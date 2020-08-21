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Ксения Собчак намерена снять фильм о ситуации с шиханом Куштау

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vladtime.ru/shou_biznes/686758

Ксения Собчак намерена снять фильм о ситуации с шиханом Куштау Фото: https://vladtime.ru/shou_biznes/686758

В субботу Ксения Собчак прилетит в Башкортостан. Проект «Осторожно, Собчак» снимет документальный фильм про ситуацию на горе Куштау. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает портал bash.news.

По информации издания, накануне в Стерлитамак прибыл режиссер шоу Сергей Ерженков. Он известен и как создатель нашумевшего документального фильма «Монастырь особого режима».

Напомним, в республике между сторонниками разработки шихана Куштау компанией БСК и защитниками горы развернулся конфликт. В защиту горы также высказались многие медийные личности, такие как Юрий Шевчук, Максим Галкин, Ляйсан Утяшева. Съемки фильма начал Алексей Пивоваров.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня встретился со сторонниками сохранения Куштау и сообщил о предстоящем направлении документов о наделении Куштау, наравне с Торатау и Юрактау, статусом особо охраняемой природной территории.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, Ксения Собчак
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