Фото: Исполком Курултая башкир Новые учебники по башкирскому языку получили школы Оренбургской области Фото: Исполком Курултая башкир

13 школ в Оренбургской области обеспечены новыми учебниками по башкирскому языку. Делегация в составе представителей Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Ресурсного центра по национальному образованию и Всемирного курултая башкир посетили школы Новосергиевского, Красногвардейского, Тюльганского, Александровского, Октябрьского, Саракташского, Кувандыкского районов Оренбургской области.

Как рассказали в пресс-службе Курултая башкир, одними из первых новые книги получила школа д. Кутуш. Здесь обучается 62 ученика, башкирский язык изучают с большим рвением.

«Нам привезли и прописи для начального звена, и словари, и художественную литературу. Большое спасибо за оказываемое внимание и столь нужный подарок! Будем пользоваться с удовольствием!» — говорит учительница Альфия Гумирова.

Всего оренбургские школы получат более 1500 экземпляров учебно-методических пособий и художественной литературы. Все учебники соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.