Фото: Олег Яровиков От борьбы за Куштау до национализации БСК; новая смерть от COVID-19 - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Нам надо забирать БСК в свои руки»; что решили по Куштау; кто самый богатый в правительстве Башкирии; уникальный форум в Сибае; как будут учиться школьники и студенты и сколько стало бюджетных мест в вузах. Все главные новости недели – в материале ИА «Башинформ».

В ожидании праздников

20 августа Правительство Башкирии объявило дни празднования мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году. Нерабочими праздничными днями в республике в следующем году будут 13 мая – Ураза-байрам (в честь окончания поста) и 20 июля – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

Куштау: от столкновений активистов до национализации БСК

В минувшие выходные в Башкирии возле шихана Куштау произошли столкновения между Башкирской содовой компанией и экоактивистами, противящимися промышленной разработке горы. В разгар конфликта в воскресенье, 16 августа, на Куштау прибыл глава Башкирии Радий Хабиров. Ему удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. «Я даю вам слово, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау», — сказал он и пригласил активистов на первый общественный совет по Куштау. Утром 17 августа на совещании в правительстве Радий Хабиров заметил подчиненным: «то, что произошло на Куштау — это стопроцентная наша с вами недоработка».

Уже вечером того же дня ситуацию вокруг Куштау глава обсудил с экоактивистами и членами СПЧ. На встрече отмечалось, что у «Соды» есть разрешения на разработку горы, но вопрос не в законе, а в позиции народа﻿. «Для решения проблемы мы готовы встречаться со всеми неравнодушными гражданами, кроме экстремистов», — подчеркнул Хабиров. 19 августа стало известно, что Башкортостан планирует получить контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» и самостоятельно определять дальнейшую стратегию развития предприятия. 21 августа на второй встрече с защитниками Куштау Радий Хабиров поручил сформировать Координационное совещание и в течение двух недель найти компромисс по Куштау. Если он не будет найден, Куштау станет особо охраняемой природной территорией.

Зауралье-2020: Доверие бизнеса к власти и беспрецедентный формат

«Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю (до контрольного пакета)», — заявил Радий Хабиров на втором Всероссийском инвестсабантуе «Зауралье-2020» в Сибае в интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Хабиров отметил, что в случае перехода контроля над БСК республике, дальнейшее его развитие планируется на альтернативных источниках сырья.

На форуме в Сибае Радий Хабиров рассказал, что по итогам шести месяцев текущего года рост инвестиций в Башкирии составил 9,1%. По его словам, это хороший показатель, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, экономика республики развивается. При этом в период самоизоляции в Башкирии приостановлена реализация 47 инвестпроектов на 150 млрд рублей. Правительство Башкирии подписало на форуме соглашения о сотрудничестве с федеральными институтами. Всего в рамках деловой программы инвестсабантуя подписано 23 соглашения о намерениях, партнерстве и инвестировании на 10 млрд рублей, информировал «Башинформ». Так, Московский торгово-производственный холдинг «ДМС» планирует построить в Сибае завод по производству молочной продукции, ООО «Шугур-М» — организовать производство базальтовых волокон мощностью до 12 тысяч тонн в год. В Баймакском районе построят комплекс по переработке мусора, а в Благовещенске — овощехранилище за 6 млрд рублей мощностью 100 тыс. тонн в год.

По словам главы Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, в Башкирии есть доверие бизнеса к власти. Она также отметила, что это беспрецедентный формат, когда федеральный форум проходит не в столице региона.

Полицейский пойдет под суд за воспрепятствование бизнесу

В Башкирии преступную группу обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них воспрепятствование предпринимательству, злоупотребление и превышение должностных полномочий. По данным СКР, два года назад оперуполномоченный в Стерлитамаке прислал в полицию анонимное сообщение о том, что ООО «БашХолдинг» изготавливает и хранит агрохимпродукцию без документов. Во время проверки полицейский изъял продукцию на более чем 200 млн рублей, но не смог договориться по деньгам о прекращении проверки (называлась сумма в 100 млн) с руководством компании. Тогда обвиняемый и подельники реализовали часть продукции на 93 млн рублей сельхозпредприятиям. По результатам проверки полицейский отстранен от службы, его недвижимость и транспорт арестованы, сообщил «Башинформ».

Maybach, апартаменты, газопроводы: Кто самый богатый в правительстве

На этой неделе глава Башкирии и члены правительства отчитались о своих доходах в 2019 году. Радий Хабиров задекларировал зарплату более чем 7 млн рублей. Это больше его заработка в 2018-м на 3 млн рублей и меньше на 3 млн, чем доход его пресс-секретаря Дианы Ихсановой (10,5 млн рублей), передает «Башинформ». В собственности у Хабирова дом 82,5 кв. м, участок 913 «квадратов» и гараж. Его супруга Каринэ Хабирова заработала 905 тысяч. Самым богатым среди своих коллег оказался первый вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров с доходом за год в 35,6 млн рублей. Его супруга заработала 864 млн руб., владеет 322 машиноместами, 5 апартаментами, двумя газопроводами и элитными машинами: Maybach, Bentley, Mercedes. На втором месте по доходам вице-премьер Рустам Муратов, заработавший 8,54 млн. На третьем — Раиф Абдрахимов с доходом 5,78 млн. Меньше всех заработал вице-премьер Ирек Сагитов — 2,9 млн рублей.

В вузах увеличили число бюджетных мест

Об этом 18 августа в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «Мы увеличили число бюджетных мест для студентов в наших вузах до 11 747 (это на 1 556 больше, чем в прошлом году). Удалось сделать это по самым востребованным направлениям», — написал он. Напомним, в этом году школу окончили более 18 тысяч выпускников. По словам Хабирова, с 1 сентября офлайн будут учиться только студенты первых и последних курсов, остальные — дистанционно до 1 ноября.

Плавающие перемены, потоки, маски: Как будут учиться школьники

Также глава Башкирии рассказал, как начнется учебный год в школах. 1 сентября школьники сядут за парты, но при соблюдении ряда требований. Во-первых, вводится кабинетная система — ходить из класса в класс не надо. Перемены будут плавающими. Для взрослых – строгий масочный режим. Потоки учеников и учителей разделят. Обязательно дезинфекция классов, измерение температуры. Уроки сокращаются на 5 минут. Массовые мероприятия проводить запрещено. «Контролировать соблюдение всех условий будут медицинские инспекторы. Это студенты, старшекурсники нашего медуниверситета и восьми медколледжей», — сообщил Хабиров. На торжественные линейки в честь Дня знаний будут допущены только учащиеся 1-х, 9-х, 11-х классов. Остальные школьники в этот день в школу не приходят, информировал «Башинформ».

COVID-19: штрафы за вспышки и новая жертва

В Башкирии религиозную организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей за церковные службы во время пандемии коронавируса. Как выяснил Стерлитамакский городской суд, после церковных служб, в том числе 9 мая, прихожане заразились коронавирусом и были госпитализированы. При этом РКБ имени Куватова, ставшая очагом распространения коронавируса в республике, за нарушения во время пандемии COVID-19 отделалась штрафом в 100 тысяч рублей, передает «Башинформ». На 21 августа в регионе подтверждено 7 469 случаев коронавирусной инфекции, плюс 34 новых заболевших за сутки. От ковид скончался еще один зараженный — общее количество умерших с начала пандемии достигло 28 человек.

Выросла цена за проезд

Согласно документу, утвержденному Госкомитетом по тарифам, с 14 августа в Башкирии стоимость проезда автотранспортом общего пользования по регулируемым маршрутам при оплате по бессрочным пластиковым картам, единым транспортным картам выросла с 20 до 23 рублей. Поездка при оплате наличными или банковской картой обойдется в 28 рублей (было 25 руб.). По карте «Алга» цена осталась прежней — 20 рублей. С 1 января 2021 года стоимость билетов повысится еще на один рубль, добавили в «Башинформе».

Как вернуть деньги за турпоездки

В России стартовала программа поддержки внутреннего туризма, которая предполагает возврат туристу части стоимости путевки. По условиям программы, при покупке туров в любой регион страны, в том числе в Башкирию, с 21 августа по 20 декабря у партнеров-участников программы можно будет вернуть часть потраченной суммы – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. На сайте программы мирпутешествий.рф в качестве компаний-партнеров от Башкирии заявлены турфирмы «Урал-батыр», «Крекс», «Урал-тенгри», «Доплайн». Для получения компенсации покупку необходимо совершить с 21 по 28 августа и оплатить картой «Мир».