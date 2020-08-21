Фото: ИА «Башинформ» В лесах Башкирии за прошедшие сутки заблудились 13 человек Фото: ИА «Башинформ»

16 августа около р. Евбаза с. Юкаликулево Дюртюлинского района Башкирии заблудился мужчина 1976 года рождения.

Мужчина был найден спасателями Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям только на четвертый день. Его передали сотрудникам полиции.

Всего, как сообщает пресс-служба ведомства, за прошедшие сутки в республиканский Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 10 обращений о потерявшихся 13 человек. Все они были найдены.