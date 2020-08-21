ОНФ создаст первую народную карту доступной инфраструктуры для маломобильных граждан

Проект «Доступный город» начал принимать заявки участников, которые в ходе всероссийского городского квеста составят первую в России народную карту доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в приложении «Яндекс.Карты». В этом году квест пройдет в 20 регионах России, в том числе и в Уфе. Подать заявку на участие можно на официальном сайте акции до 28 августа.

Любой желающий сможет получить задание с городским маршрутом, на котором организаторы предложат оценить кафе, кинотеатры, музеи и магазины по четырем критериям доступности для маломобильных граждан. Данные будут появляться в приложении «Яндекс.Карты». На их основе люди, которые передвигаются на инвалидных колясках, смогут выбрать удобный маршрут.

«Доступный город» был запущен ОНФ в партнерстве c «API.Яндекс.Карты», проектом «Крылья возможностей» Федерального агентства по делам молодежи, Общероссийским объединением пассажиров, Ассоциацией молодежных объединений «Инклюзивная страна».

«Идея проекта родилась в рамках общения с участниками всероссийской инклюзивной платформы «Крылья возможностей». Именно они сообщили нам о проблемах сообщества и возможностях их решения. Мы планируем проводить мониторинг городской инфраструктуры на регулярной основе и переносить информацию в «Яндекс.Карты». Наша ключевая задача – сформировать у пользователей привычку публиковать данные постоянно. Следующий старт всероссийского квеста возможен уже весной 2021 года», – отметил член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов.

«Сегодня города крайне неудобны для людей с ОВЗ, хотя ситуация постепенно меняется к лучшему. Однако для более четкого результата необходимо оцифровывать решения органов власти, внедрять их в конкретные карты. Проект «Доступный город» должен прежде всего изменить отношение людей к инклюзивной среде», – подчеркнул руководитель Ассоциации молодежных общественных объединений «Инклюзивная страна» Андрей Зеленов.

«Тема доступной среды постоянно находится в фокусе внимания ОНФ и других наших партнерских организаций. И мы вместе с «API.Яндекс.Карты», Общероссийским движением пассажиров и рядом других наших партнерских некоммерческих организаций решили запустить квест в 20 регионах. Люди сами смогут взять заявку на сайте и оценить по четырем параметрам доступности, допустим, кафе или ближайший магазин, и сами смогут наносить это на «Яндекс. Карты». Тогда человек с инвалидностью сможет просто зайти в навигатор и выстроить свой маршрут с учетом тех мест, где ему создали условия доступной среды как для клиента. Это может стать хорошим стартом, который, начавшись с 20 регионов, может распространиться на всю страну. Проект станет и хорошим источником информации для органов власти, заботящихся о развитии доступной среды», – рассказал советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

На народной карте будет собрана информация обо всех популярных заведениях городов-участников. Для достоверности пользователей попросят прикреплять к своим отзывам фотографии и видео. Это позволит людям с инвалидностью подбирать маршруты с учетом их возможностей и потребностей.По прогнозам организаторов, в проекте примут участие около 5 тыс. человек. Данные, собранные на основе эксперимента, будут использованы для создания рейтинга самых удобных городов России для людей с ОВЗ.