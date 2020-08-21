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В Башкирии построены два современных пешеходных перехода через железнодорожные пути

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии построены два современных пешеходных перехода через железнодорожные пути Фото: Олег Яровиков

В Башкирии построены два современных пешеходных перехода через железнодорожные пути. Это переходы на перегонах Уфа – Черниковка (1631 км пк 2) и Иглино – Тавтиманово (1664 км пк5) Башкирского региона Куйбышевской магистрали.

«Данные переходы находятся на участках с высокой интенсивностью движения поездов. Пешеходные переходы построены в рамках мероприятий по предупреждению травмирования граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе РЖД.

На строительство объектов было направлено порядка 12 млн рублей. В результате работ полностью заменена система электроснабжения, установлены светодиодные светильники, добавлено аварийное освещение, предназначенное для использования в случае нарушения энергоснабжения. Пешеходные переходы оборудовали автоматической звуковой и световой сигнализацией. Светофоры и динамики подают сигналы за несколько минут до приближения поезда – загорается красный свет и издается громкий звук.

В целях дополнительной безопасности переходы оборудованы специальными направляющими накопителями – длинными «S»-образными сходнями, огороженными перилами. Такая форма подъема вынуждает пешеходов смотреть в стороны движения поездов, оценивая дорожную ситуацию.

Кроме того, установлены монолитные железобетонные пандусы и наземные тактильные плитки-указатели с рифленой поверхностью, уложено нескользящее резинокордовое покрытие.

ИА «Башинформ»
Теги: железные дороги
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