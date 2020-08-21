По информации Башгидромета, местами на территории республики ожидается небольшой дождь. Ветер будет северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +5,+10, днем 17-22 градуса.

В Башкирии в субботу, 22 августа, немного потеплеет, но будет дождливо.

В Башкирии в субботу немного потеплеет, но будет дождливо Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

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