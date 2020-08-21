Билайн запустил пилотную зону 5G для тестирования VR и облачных онлайн-игр

Во всем мире на протяжении многих лет говорили про удаленную работу, дистанционное образование, телемедицину, онлайн-магазины, возможность участия в мероприятиях через экран своего смартфона и новые формы общения между людьми, когда пропадает ощущение расстояния.

В период пандемии COVID-19 многие почувствовали необходимость более высоких темпов цифровизации практически во всех сферах жизни.

Развертывание пилотных зон в сети пятого поколения позволяет операторам проводить тестовые применения преимуществ нового стандарта связи на реальных пользовательских кейсах, определять перспективные направления для развития будущих технологий, областей для партнерства.

Пилотные зоны позволяют также решить еще одну важную задачу – дать возможность разработчикам и стартапам создавать и дорабатывать новые приложения, решения и сервисы, которые позднее будут доступны пользователям.

На этой неделе Билайн совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге. Расположилась она на территории городского пространства СевКабель Порт.

Здесь, на примере известных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности петербуржцы и гости северной столицы России до 30 сентября могут протестировать в действии возможности сетей мобильной связи пятого поколения.

Все, что требуется — заранее записаться на сайте https://bee2gether.ru.

«Билайн продолжает тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных городах страны. В Санкт-Петербурге мы впервые запускаем пилотную зону 5G на столь длительное время с возможностью для пользователей протестировать преимущества нового стандарта связи на реальных продуктах нашей компании», — подчеркнул исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин и добавил, что игры — это одна из наиболее популярных среди пользователей сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G.

Сеть функционирует в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц) — на использование этих частот Билайн получил временное разрешение.

Как отметила вице-президент по развитию бизнеса QUALCOMM Europe, Inc. Юлия Клебанова, сети 5G дает новый пользовательский опыт, ранее недоступный на мобильных устройствах. Помимо огромной скорости загрузки, они также обеспечивают и значительное снижение времени отклика, что важно для онлайн-игр, интерактивности, режима игры с множеством игроков.

Зона 5G Beeline Gaming

Здесь можно поиграть в популярные компьютерные игры, представленные в облачном игровом сервисе Beeline Gaming на разных устройствах: ноутбуках, Android-планшетах, SmartTV, смартфонах или на собственных мобильных девайсах.

Сервис насчитывает более 550 требовательных и популярных компьютерных игр. Часть из них — бесплатные.

Компьютерные игры являются одной из самых требовательных к пользовательскому оборудованию и каналам связи развлекательных сфер. Для игры в «облаке» одним из важнейших параметров являются низкие задержки и высокая скорость передачи данных. Сети пятого поколения полностью обеспечивают необходимые для игроков параметры. Ранее их можно было получить только при проводном подключении.

Зона 5G VR Gaming

В этой зоне игроки могут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра в жанре «шутер», которую создала команда District Zero Studios, проходит в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением.

Комплекты оборудования в этой зоне подключены к сетям 5G и помогают игрокам получить новый пользовательский опыт. Они демонстрируют преимущества новых технологий, среди которых — высокая скорость передачи данных и низкая задержка.

Низкая задержка — одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности. Пользователи активных VR-игр могут испытывать неприятные ощущения, связанные с работой вестибулярного аппарата, если происходит задержка отображения картинки, и система недостаточно оперативно реагирует на действия игрока в реальном мире. Технология 5G полностью нивелирует такие ситуации за счёт низкой задержки и полной синхронизации между изображением в очках и откликом на действия пользователя, а также обеспечивает четкую синхронизации между игроками и каждым объектом взаимодействия.

Получить подробную информацию обо всех активностях Билайн в пространстве Севкабель Порт, а также узнать расписание мероприятий можно здесь.

Как заявили журналистам представители Билайн для того, чтобы растиражировать технологию в регионах, не требуется много времени. Главное, чтобы был спрос и было готово государство.

Все больше жителей Башкирии отдают предпочтение 4G скоростям

Технические специалисты оператора продолжают в Уфе и во всех населенных пунктах республики расширять и модернизировать сеть, что в будущем поможет подготовить инфраструктуру к быстрому развертыванию новых стандартов связи, подключению к интернету различных устройств.

Всего с начала этого года на территории Башкирии Билайн запустил более 50 новых объектов на своей сети. Новые базовые станции появились в 15 районах республики. При этом некоторые из них установлены в населенных пунктах с численностью от 100 до тысячи человек. Это позволило местным жителям получить более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.

Так, сеть 4G впервые появилась в селах Лаклы, Орловка, Шулганово, Старые Богады, Актанышбаш, деревнях Ильмурзино, Таллыкулево и Старотукмаклы.

Кроме того, Билайн увеличил покрытие сети «четвертого поколения» в Уфе, Октябрьском, Туймазах, Сибае, Стерлитамаке, Белебее и Янауле.

В планах Билайн увеличить покрытие 4G сетью в пригородах.

Только за последние два года Билайн увеличил покрытие сети 4G в Башкирии вдвое. Скорость мобильного интернета за это же время увеличилась на 70%.

Непрерывный запуск новых базовых станций позволяет повсеместно обеспечивать качественное покрытие сетью и еще быстрее разогнать мобильный интернет.