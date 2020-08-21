Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ Птицефабрика в Благовещенском районе наносит вред окружающей среде: ОНФ Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане направили обращения в природоохранную прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора с рекомендацией провести проверку захоронений биологических отходов птицефабрики «Турбаслинские бройлеры» на соответствие санитарно- эпидемиологическим нормам. Сигнал на нашествие мух и невыносимый запах, который доносится с полей, арендованных предприятием для захоронения отходов, поступил от жителей Благовещенска и окрестных деревень.

«Мы побывали рядом с этими полями, встретились с местными жителями и готовы подтвердить, что запах там стоит неприятный. И это очень мягко сказано. Обилие мух тоже впечатляет. Вынуждены констатировать, что деятельность птицефабрики создает неблагоприятную экологическую обстановку и негативно влияет на жизнь людей. Также нельзя забывать о воздействии птичьих отходов и помета на почву и грунтовые воды», — отметил глава регионального исполкома ОНФ в Башкортостане Виталий Брыкин.

«Надеемся, что контрольно-надзорные ведомства разберутся в причинах жалоб людей и при необходимости примут меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду со стороны ОАО «Турбаслинские бройлеры», — добавил Брыкин.

Он также напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, помет и сточные воды птицеводческих предприятий могут быть фактором передачи многих возбудителей инфекционных и инвазионных болезней.