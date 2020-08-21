В Башкирии задерживают выплату пособий по безработице
В агентство «Башинформ» обратилась уфимка с жалобой на задержку выплаты пособия по безработице. Женщина состоит на бирже труда, ей и другим безработным уже три недели не выплачиваются пособия.
«Причину толком никто объяснить не может, говорят, что, якобы закончилось финансирование из Москвы. Ситуация у людей складывается очень тяжёлая, остались без работы, ещё и пособие не выплачивается. А ведь надо собирать детей в школу и вообще на что-то жить, кормить детей», — сетует жительница Уфы.За разъяснениями мы обратились в Министерство семьи,труда и соцзащиты населения РБ.
Действительно, на выплату пособий некоторым гражданам не поступили средства, предоставляемые бюджету республики из федерального бюджета.
«На сегодня гражданам, которые прошли перерегистрацию до 13 августа, и у кого есть статус «безработный», начисленное пособие уже направлено в банки, — информирует ведомство. — Деньги им будут перечислены в ближайшее время. Тем, кто прошел перерегистрацию после 13 августа, деньги еще не поступили. Мы ждем субвенции из федерального бюджета. Выплата пособий по безработице производится только по мере поступления средств субвенции».
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