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В Башкирии задерживают выплату пособий по безработице

ОБЩЕСТВО

В агентство «Башинформ» обратилась уфимка с жалобой на задержку выплаты пособия по безработице. Женщина состоит на бирже труда, ей и другим безработным уже три недели не выплачиваются пособия.

﻿«Причину толком никто объяснить не может, говорят, что, якобы закончилось финансирование из Москвы. Ситуация у людей складывается очень тяжёлая, остались без работы, ещё и пособие не выплачивается. А ведь надо собирать детей в школу и вообще на что-то жить, кормить детей», — сетует жительница Уфы.
За разъяснениями мы обратились в Министерство семьи,труда и соцзащиты населения РБ.

Действительно, на выплату пособий некоторым гражданам не поступили средства, предоставляемые бюджету республики из федерального бюджета.

﻿«На сегодня гражданам, которые прошли перерегистрацию до 13 августа, и у кого есть статус «безработный», начисленное пособие уже направлено в банки, — информирует ведомство. — Деньги им будут перечислены в ближайшее время. Тем, кто прошел перерегистрацию после 13 августа, деньги еще не поступили. Мы ждем субвенции из федерального бюджета. Выплата пособий по безработице производится только по мере поступления средств субвенции».

ИА «Башинформ»
Теги: пособие по безработице
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