17 школ Куюргазинского района готовы к началу нового учебного года

Фото: администрация Куюргазинского района



















Фото: администрация Куюргазинского района

В Куюргаизинском районе на сегодняшний день функционируют 17 общеобразовательных школ, 10 из них имеют филиалы начальных школ. В районе работает 24 детских садиков. В школе села Бугульчан за счет средств регионального и местного бюджетов подходит к завершению капитальный ремонт школы. К 1 сентября школа будет готова. В сентябре 2020 года стартует капитальный ремонт помещений ясельных групп детского сада №1 «Тополек» в селе Ермолаево. На время ремонта дети будут распределены, по желанию родителей в другие детские сады районного центра, рассказали агентству «Башинформ» в администрации Куюргазинского района.

«Все образовательные учреждения района, в течение лета провели текущий ремонт помещений, обновили покрытия стен и полов, улучшили материально-техническую базу. Сотрудниками проведена работа на пришкольных участках по озеленению территории, учебно-опытническая работа, оформление цветников, облагораживание территории школы. Все образовательные учреждения готовы к приему детей, как в школах, так и в детских садах», — пояснили в администрации.

Остались и проблемы, которые необходимо решать. Это подготовка к отопительному сезону, проведение капитального ремонта кровли некоторых образовательных учреждений, выполнение предписаний пожарного надзора, программ по антитеррору (необходимо организовать посты охраны, которые будут осуществлять охрану образовательного учреждения), установка уличных-дорожных знаков, разметка стоянки для подъезда к школам, разметка дорожной полосы. В администрации района отметили, что все эти вопросы будут решены к началу нового учебного года.

Напомним, что сегодня в Уфе проходит республиканское августовское совещание по образованию. Глава Башкортостана Радий Хабиров призвал учителей и представителей Минобра республики готовиться к любому сценарию развития событий во время учебного года.