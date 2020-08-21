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Правозащитники безвозмездно защищают арестованных на Куштау в Башкирии: Апология протеста

ПОЛИТИКА

В Башкирии арестованных после столкновения на Куштау в минувшие выходные безвозмездно защищают юристы СПЧ и правозащитных организаций, рассказал «Башинформу» Алексей Глухов, глава правозащитной организации «Апология протеста».

«Сейчас ключевым является помощь тем, кто арестован. Мы занимаемся защитой 38 задержанных на Куштау на безвозмездной основе, кроме того, предстоят обжалования решений по штрафам. Если суды посчитают аресты незаконными, мы окажем юридическую помощь в подаче исков о возмещении морального вреда к Минфину России. В России есть решение о взыскании и по 70 тыс. рублей за 10 дней, и по 1,5 тыс. рублей за 2 дня, это зависит от региона и я не знаком с практикой в Башкортостане», — сказал Глухов.

Правозащитник также рассказал как, по мнению его организации, видится юридическая плоскость защиты арестованных:

«Суды не отрицают, что 15 августа была акция протеста против промышленного использования Куштау, это подтверждает и пресс-служба Верховного суда РБ. Всем задержанным вменили ст. 19.3 КоАП (невыполнение законных требований сотрудников полиции не препятствовать движению техники БСК). Но в материалах дел нет ни одного документа о том, что БСК имеет право приступить к разработке Куштау. Этих документов не было и у сотрудников полиции, в связи с этим возникает главный вопрос – а были ли требования сотрудников полиции законными? Мы считаем, что нет.

Все задержанные были доставлены в Ишимбайский городской суд, который в воскресенье вынес 34 постановления об аресте. При этом суд исключил из общего срока задержания людей время их содержания в автозаке возле суда, что противоречит закону. Если человек не может покинуть автозак или суд – он не свободен в своем передвижении.

Жесткая позиция в воскресенье была у Ишимбайского городского суда. Назначение арестов большинству задержанных, кто ранее не привлекался к административной ответственности, говорит о желании напугать остальных – будете противодействовать, будем сажать вас на неделю-две. Хотя есть хорошая альтернатива аресту – штраф.

Вопреки риторике Радия Хабирова, о том, что обоснованность арестов должна быть проверена, Верховный суд РБ рассмотрел только 8 жалоб, остальные 30 – отсрочил на 24-26 августа, хотя по закону эти жалобы должны рассматриваться в течение суток. Это выглядит как искусственное затягивание, так как к этому времени арестованные по факту уже отбудут свой срок. Право на справедливую апелляцию их было нарушено. Это вызывает у меня недоумение. В большинстве регионов не допускают такого длительного рассмотрения жалоб», — рассказал Алексей Глухов.

Напомним, что в минувшее воскресенье глава республики прибыл на шихан Куштау, где разгорался конфликт между «БСК» и группой активистов, противящихся промышленной разработке горы. Руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. Радий Хабиров пообещал, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения. Первая встреча с экоактивистами и членами СПЧ прошла вечером в понедельник.

ИА «Башинформ»
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