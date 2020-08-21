Правозащитники безвозмездно защищают арестованных на Куштау в Башкирии: Апология протеста

В Башкирии арестованных после столкновения на Куштау в минувшие выходные безвозмездно защищают юристы СПЧ и правозащитных организаций, рассказал «Башинформу» Алексей Глухов, глава правозащитной организации «Апология протеста».

Правозащитник также рассказал как, по мнению его организации, видится юридическая плоскость защиты арестованных:

Все задержанные были доставлены в Ишимбайский городской суд, который в воскресенье вынес 34 постановления об аресте. При этом суд исключил из общего срока задержания людей время их содержания в автозаке возле суда, что противоречит закону. Если человек не может покинуть автозак или суд – он не свободен в своем передвижении.

Жесткая позиция в воскресенье была у Ишимбайского городского суда. Назначение арестов большинству задержанных, кто ранее не привлекался к административной ответственности, говорит о желании напугать остальных – будете противодействовать, будем сажать вас на неделю-две. Хотя есть хорошая альтернатива аресту – штраф.

Вопреки риторике Радия Хабирова, о том, что обоснованность арестов должна быть проверена, Верховный суд РБ рассмотрел только 8 жалоб, остальные 30 – отсрочил на 24-26 августа, хотя по закону эти жалобы должны рассматриваться в течение суток. Это выглядит как искусственное затягивание, так как к этому времени арестованные по факту уже отбудут свой срок. Право на справедливую апелляцию их было нарушено. Это вызывает у меня недоумение. В большинстве регионов не допускают такого длительного рассмотрения жалоб», — рассказал Алексей Глухов.