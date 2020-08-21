Фото: Олег Яровиков «Любой адвокат сам определяет условия договора с подзащитным»: вице-президент ГРА Фото: Олег Яровиков

Адвокат сам определяет условия составления договора с подзащитным, в том числе стоимость его услуг, это не регулирует ни Гильдия адвокатов, ни Адвокатская палата, ни Коллегия адвокатов. Об этом «Башинформу» заявил вице-президент Гильдии российских адвокатов, почетный адвокат России Валерий Аббасов, комментируя информацию о том, что один из лидеров протеста в защиту Куштау Гарифулла Япаров зарабатывает на оказании коммерческих юридических услуг задержанным.

«Адвокат может заключить и безвозмездный договор, и договор на 1 рубль, это его право. Мы часто работаем бесплатно. Таким образом, доводы о том, что защитник становится каким-то неполноценным защитником, если ему доверитель не заплатил по коммерческой стоимости, считаю необоснованными», — сказал Валерий Аббасов.

Напомним, что один из лидеров протестного движения против разработки шихана Куштау в Башкирии Гарифулла Япаров признался в своём «Фейсбуке», что зарабатывал на задержанных в ходе противостояния с полицией активистах, оказывая им коммерческие юридические услуги.

По данным телеграм-каналов, с вышедших вчера, 20 августа, на свободу активистов Руслана Нуртдинова и Байраса Габидуллина Япаров запросил по 15 тысяч рублей. При этом адвокат не смог добиться для них наказания, не связанного с лишением свободы (административный арест на несколько суток), хотя защитники других активистов добивались в судах вместо арестов незначительных штрафов для своих подзащитных (от 500 до 1000 рублей).