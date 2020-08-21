Фото: Андрей Старостин В Башкирии на таможне остановили пересылку сильнодействующих лекарств Фото: Андрей Старостин

В Башкирии на таможне остановили незаконную пересылку сибутрамина из Казахстана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, препарат планировалось продавать на территории России.

В общей сложности таможенники задержали свыше пяти килограммов опасного контрабандного товара.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что в столице Башкирии действовала организованная преступная группа, которая посредством почтовой связи поставляла в республику препараты для коррекции веса «Fatzorb», «Slim life», «MAURERS», «Lishou», «Lipotrim», содержащие в своем составе сильнодействующее вещество, сибутрамин, запрещенное к ввозу и свободной продаже на территории Российской Федерации.

Также установлено, что участники ОПГ привлекали к своей деятельности жителей других регионов России с целью использовать их паспортные данные для получения посылок в почтовых отделениях Уфы.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие, определяется круг причастных к совершению преступления.