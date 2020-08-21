В Башкирии силовики закрыли дачную нарколабораторию по производству мефедрона

В Башкирии сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в Нефтекамске задержали подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

По предварительным данным, трое местных жителей в возрасте от 31 до 36 лет в январе 2020 года организовали работу нарколаборатории на территории садового некоммерческого товарищества «Буй», на даче, находящейся в пользовании одного из задержанных.

До потребителей запрещенные вещества доставлялись через тайники-закладки.

«В ходе обысков в дачном доме, гараже и автомашине, принадлежащей одному из фигурантов, а также в тайниках-закладках на территории Краснокамского и Калтасинского районов Башкирии полицейские обнаружили и изъяли около 60 килограммов мефедрона.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.