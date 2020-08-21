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В Башкирии врачи провели сложнейшую акушерскую операцию и спасли жизнь матери и ребенку

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Башкирии 41-летняя жительница города Салавата узнала, что у нее будет ребенок. Женщина с мужем уже воспитывали детей, но обрадовались пополнению.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения РБ, 3 августа женщина в экстренном порядке поступила в родильное отделение города Салавата с жалобами на тянущие нерегулярные боли внизу живота и постоянный тонус матки. После осмотра и обследования врачи диагностировали беременность 36 недель + 3 дня и головное предлежание плода.

Пациентка имела ряд серьезных заболеваний, относилась к высочайшей группе риска по развитию осложнений беременности. Медики решили делать экстренное кесарево сечение.

«Врачи серьезно рисковали — при таких патологиях велика вероятность сильного кровотечения. Будущую маму проинформировали о состоянии ее здоровья и здоровья будущего ребенка, и она согласилась на оперативное родоразрешение», — пояснили в ведомстве.

Вечером 4 августа началась операция. Рядом с женщиной находились высококвалифицированные акушеры-гинекологи, хирурги, акушерки, реаниматологи с большим запасом крови и кровезаменителей, а также дорогостоящим препаратом для свертывания крови. Во время обследования было обнаружено массивное акушерское кровотечение за счет отслойки детского места. Учитывая тяжесть акушерской патологии, в операционную вызвали хирурга Виталия Вахитова, завкабинетом экспертизы временной нетрудоспособности и врачебной комиссии Леонида Фридмана, заведующую гинекологическим отделением Оксану Дзигору, заместителя главврача по акушерстко гинекологической помощи Светлану Минибаеву. Также была приглашена бригада Уфы: акушер-гинеколог, реаниматолог, сосудистый хирург.

«Благодаря отработанной тактике по принципу мультидисциплинарной бригады и профессионализма врачей удалось остановить кровотечение и восстановить кровопотерю, — сообщили в Минздраве РБ. — В итоге на свет появился мальчик весом 2840 кг в тяжелом состоянии из-за кислородного голодания».

Сейчас мама и новорождённый в удовлетворительном состоянии. Они находятся под наблюдением медиков городской больницы.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина
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