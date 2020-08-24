ГК «Третий Трест» откроет первый в Уфе комьюнити-центр для жильцов микрорайона «Яркий»

В микрорайоне «Яркий» откроется первый в Уфе комьюнити-центр для жителей района.

Застройщик – группа компаний «Третий Трест» предоставила под проект 80 квадратных метров в одном из домов микрорайона.

Будущий общественно-культурный центр объединит инициативы жителей района. Здесь они смогут проводить мастер-классы, спортивные занятия и праздники.

Мария Подтеребкова, руководитель отдела маркетинга ГК «Третий Трест» о новом комьюнити-центре: «Это общественное пространство, в котором каждый из жителей сможет реализовать свою идею, свой проект. Это место новых встреч, новых знакомств, это некое проектное бюро событий нашего микрорайона».

По замыслу проекта комьюнити-центр – это то место, где соседи смогут делиться друг с другом своими навыками и умениями, например, устраивать курсы по языкам или гончарную мастерскую. Для привлечения жителей даже пригласили специалиста по развитию таких сообществ — руководителя центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова.

Сегодня в «Ярком» живут почти 6000 человек, у каждого из них свои интересы и хобби, при этом соседи живут дружно.

«Как только сдался наш дом, мы своим плотным костяком начали организовывать какие-то полезные вещи. Сначала инициировали посадку деревьев на придомовой территории. Это сплотило и подобрало команду. Потом мы проводили мастер-классы для детей», — комментирует жительница микрорайона «Яркий» Елена Феотистова .

Владимир Гречко, житель микрорайона «Яркий»: «Я живу в этом районе четвертый год, и этот район воодушевляет не только меня, но и моих соседей. Я, даже читая чат, понимаю, что каждый житель думает о том, как классно здесь жить. Кто-то ходит бегать, кто-то жарит барбекю на набережной. То есть район очень дружный, вместе даже субботники устраивают».

Что и когда появится в центре, решит специально созданная рабочая группа из жильцов «Яркого». Застройщик со своей стороны предоставляет в пользование жителям помещение, в котором и базируется комьюнити-центр. Местные жители уже заявили о своих желаниях – открыть центр по изучению иностранных языков, танцев и йоги.