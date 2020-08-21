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Юрист защитников Куштау повёл себя как таксист, поднявший ценник в катаклизм: мнение

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Юрист защитников Куштау повёл себя как таксист, поднявший ценник в катаклизм: мнение Фото: Олег Яровиков

Юридическая помощь задержанным при столкновении с полицией и Росгвардией защитникам горы Куштау оказывается членами СПЧ и других правозащитных организаций бесплатно, сообщила «Башинформу» член СПЧ Зульфия Гайсина, комментируя информацию о том, что один из лидеров протеста Гарифулла Япаров зарабатывает на оказании коммерческих юридических услуг задержанным.

«Члены Совета оказывают помощь задержанным в связи с событиями на горе Куштау безвозмездно, более того, мы отказались даже от компенсации транспортных расходов, — рассказывает Гайсина. — Япаров выглядит в этой ситуации как таксисты, поднявшие ценник во время катаклизма. Также он сейчас призывает выйти на «кормление голубей» — фактически на очередное массовое несогласованное мероприятие, и возникает риторический вопрос: закончились клиенты с горы Куштау?»

При этом Гайсина опровергает доводы Япарова, что коммерческие договоры ему нужны для того, чтобы считаться легитимным защитником, посещать задержанных в ИВС и т. д.

«Не знаю всех тонкостей работы адвокатов, но в заседаниях Верховного суда РБ по обжалованию судебных актов о назначении ареста задержанным со мной участвовал адвокат, у него не было коммерческих договоров с подзащитными и суду предоставлялся лишь ордер. В случае необходимости иметь коммерческий договор, можно ведь прописать номинальную сумму, а не рыночную, например на 1 рубль», — сказала Гайсина.

Напомним, что один из лидеров протестного движения против разработки шихана Куштау в Башкирии Гарифулла Япаров признался в своём «Фейсбуке», что зарабатывал на задержанных в ходе противостояния с полицией активистах, оказывая им коммерческие юридические услуги.

По данным телеграмм-каналов, с вышедших вчера, 20 августа, на свободу активистов Руслана Нуртдинова и Байраса Габидуллина Япаров запросил по 15 тысяч рублей. При этом адвокат не смог добиться для них наказания, не связанного с лишением свободы (административный арест на несколько суток), хотя защитники других активистов добивались в судах вместо арестов незначительные штрафы для своих подзащитных (от 500 до 1000 рублей).

ИА «Башинформ»
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