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В Башкирии растет количество укушенных клещами

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии растет количество укушенных клещами Фото: ИА «Башинформ»

По состоянию на 20 августа в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 9 210 человек, среди них более 3,5 тысячи — дети.

По информации регионального Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших увеличилось на 2,5%. К этой дате прошлого года в регионе было зарегистрировано 8 989 обращений, 3 337 касались укусов детей.

В ведомстве также напомнили, что в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). Адреса лабораторий размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по республике.

ИА «Башинформ»
Теги: клещи, Роспотребнадзор
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