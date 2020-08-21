Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии растет количество укушенных клещами Фото: ИА «Башинформ»

По состоянию на 20 августа в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 9 210 человек, среди них более 3,5 тысячи — дети.

По информации регионального Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших увеличилось на 2,5%. К этой дате прошлого года в регионе было зарегистрировано 8 989 обращений, 3 337 касались укусов детей.

В ведомстве также напомнили, что в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). Адреса лабораторий размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по республике.