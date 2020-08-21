Аскинский и Балтачевский районы республики отметили 90-летний юбилей со дня основания

20 августа отметили 90-летний юбилей со дня основания два района республики Башкортостан – Аскинский и Балтачевский. Два района-соседа принимают поздравления от своих жителей, глав администраций и руководителей крупных компаний региона.

Среди них депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ш.Г. Шарипов:

От имени депутатского корпуса Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и от меня лично примите искренние поздравления с 90-летием образования районов!

В этот знаменательный день мы чествуем и ветеранов, многолетним трудом создававших основу экономики районов, и тех, кто повседневным трудом вносит весомый вклад в развитие родного края.

В этих непростых условиях сегодняшней жизни все же постепенно происходят позитивные изменения. При поддержке руководства республики решаются жизненно важные вопросы: обновление объектов дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, благоустройство общественных пространств, строительство новых социально значимых объектов.

Так, в этом году в деревне Штанды Балтачевского района завершится строительство школы, совмещенной с детским садом. В райцентре Старобалтачево по программе «Формирование комфортной городской среды» откроется новый парк «Семейный». Зимой прошлого года построена дорога Магашлы-Алмантаево. В Аскинском районе в рамках национального проекта «Образование» открылась новая школа в деревне Кшлау-Елга. В селе Аскино ведется строительство комплекса по переработке рапса и зерновых культур, запланировано строительство водовода.

Также в этом году открыт новый парк отдыха. В Аскинском и Балтачевском районах реализуется программа «Реальные дела», в рамках которой осуществляется строительство детских площадок, благоустройство прилегающих территорий и ремонт спортивных сооружений. Особое внимание уделяется сохранению памяти героев Великой Отечественной войны.

Продолжается газификация сел и деревень. Так, в 2020 году по программе газификации Республики Башкортостан подведен газ в село Кашкино Аскинского района, деревню Верхнеиванаево Балтачевского района.

Уверен, что совместная с руководством республики и муниципальными образованиями работа будет и в дальнейшем способствовать поступательному развитию наших районов.

Дорогие друзья! В день знаменательного юбилея от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и светлого! С праздником!»