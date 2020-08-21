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АО «Транснефть – Урал» выпустило мальков стерляди в водоемы Республики Башкортостан

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

АО «Транснефть – Урал» выпустило более 220 тысяч мальков стерляди в водоемы Республики Башкортостан– в реку Белую и ее притоки в окрестностях города Бирска, а также в Павловское водохранилище.

Мальки были доставлены из рыбоводного центра, расположенного в Пермском крае, с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы. Средний вес малька – 3 грамма. Использовалась стерлядь камского происхождения, данный вид рыбы является природной популяцией для водных объектов региона.

Процедуру выпуска молоди контролировали специалисты отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть – Урал» и представители отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Специалисты подтвердили удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2019-2021 гг.

Для АО «Транснефть – Урал» воспроизводство водных биоресурсов является важной составляющей природоохранных мероприятий. Ранее, в первой половине августа 2020 года, предприятие выпустило молодь стерляди в водоемы Тюменской области (199 тысяч мальков) и в Саратовское водохранилище на территории Самарской области (16,6 тысячи мальков).

Алия Галимова
Теги: экология, мальки, Транснефть-Урал
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