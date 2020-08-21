Фото: ИА «Башинформ» 20 компаний готовы организовать отдых в Башкирии с кэшбэком от государства Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня, 21 августа, стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, которая предполагает возврат туристу части затрат на путевку по России, купленную в период с 21 по 28 августа.

На официальном сайте программы опубликован список компаний-партнеров, чьи услуги можно оплатить с кэшбэком от государства. По итогам рассмотрения заявок в реестр компаний, организующих отдых по Башкортостану, включены компании «Урал Батыр», «Калейдоскоп», «Алеан», «ВИЭЛЬ», «Делта», «Континент», «Планета Travel», «Премьер-М», «Санатории России», «Я-Туроператор», «Спутник», «ВЕДИ ГРУПП», Fantasy Way, «Дэйли» и «Онлайн Экспресс».

Помимо приобретения тура, кэшбэк можно получить и при оплате проживания в гостинице, путешествуя самостоятельно. В число партнеров программы попали следующие гостиницы республики: «Azimut Отель Уфа», Sunrise Hotel, «Тау Таш», «ВолнаСити» и гостиница «Посадская».

По мнению Председателя Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константина Толкачева, данная программа может придать импульс развитию туристической инфраструктуры республики.

﻿«Хотя путевку по программе можно оплатить только в течение восьми дней, отправиться в поездку можно с августа по декабрь, – сказал Константин Толкачев. – Отдых по вкусу в республике сможет найти любой желающий. В теплое время можно приехать на сплав, отправиться в конно-верховой тур, увидеть, как добывают настоящий бортевой мед, в декабре – покататься на горных лыжах. Есть интересные экскурсионные программы и комбинированные туры. Башкортостан знаменит своими здравницами. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, ряд санаториев республики готовы принять гостей. Уверен, что возросший интерес к внутреннему туризму подтолкнет развитие инфраструктуры и поможет нам лучше использовать большой туристический потенциал Башкортостана».

Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнить следующие условия:

1. Зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир».

2. В период с 21 по 28 августа зайти на сайт мирпутешествий.рф и выбрать интересующее направление. Нужно иметь в виду, что поездка должна завершиться в срок до 31 декабря 2020 года. Для нескольких регионов сроки сдвинуты. Поехать по данной программе на Алтай, в Калининградскую область, Крым, Краснодарский или Ставропольский край можно не ранее 1 октября. Завершиться поездка должна так же до 31 декабря.

3. Выбрать турпакет для путешествия или гостиницу на любое количество туристов. Продолжительность отдыха по условиям программы – не менее пяти дней.

4. Оплатить картой «Мир» полностью стоимость турпакета или проживания на сайте туроператора или гостиницы в период проведения программы (с 21 по 28 августа).

Если все пункты будут выполнены, то в срок до пяти рабочих дней с момента оплаты на эту же карту «Мир» будет перечислен кэшбэк. За туры стоимостью от 25 000 до 49 999,99 рублей будет возвращено 5 000 рублей, от 50 000 до 74 999,99 рублей – 10 000 рублей. Если стоимость тура составит 75 000 рублей и более, на карту вернется 15 000 рублей.