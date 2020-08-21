Один из лидеров протеста на Куштау в Башкирии признался в коммерческой правозащите

Один из лидеров протестного движения против разработки шихана Куштау в Башкирии Гарифулла Япаров признался в своём «Фейсбуке», что зарабатывал на задержанных в ходе противостояния с полицией активистах, оказывая им коммерческие юридические услуги.

По данным телеграмм-каналов, с вышедших вчера, 20 августа, на свободу активистов Руслана Нуртдинова и Байраса Габидуллина Япаров запросил по 15 тысяч рублей. При этом адвокат не смог добиться для них наказания, не связанного с лишением свободы (административный арест на несколько суток), хотя защитники других активистов добивались в судах вместо арестов незначительные штрафы для своих подзащитных (от 500 до 1000 рублей).

«Деятельность адвоката, как и нотариуса, платная, он в конце года платит взносы в налоговую за свою деятельность раз в году. Если адвокат бесплатной юридической консультации сидит и с клиентов денег не берет за услуги, за это ему платит государство, также, если он приглашается судом, как «коридорный», его подзащитный денег ему не платит, а платит за эти услуги государство. Адвокат при защите клиента по административным и иным делам составляет с ним соглашение с указанием определенной суммы по сложности дела и известности адвоката, только после этого он может выдать ордер суду, как защитник, и полиции на посещение в ИВС или спецраспределитель, без соглашения ордер не выдаётся по закону», — изложил свою позицию Япаров в «Фейсбуке».

Между тем защитники, адвокаты СПЧ и других правозащитных организаций оказывают юридическую помощь защитникам Куштау бесплатно, это не исключает возможности дать доверенность адвокату и составить с ним контракт на представительство в правоохранительных органах и суде.