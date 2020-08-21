Коронавирус в Башкирии: Шесть зараженных - в тяжелом состоянии; штраф за церковные службы

Стало известно, как в Башкирии будут работать детские сады в условиях пандемии по коронавирусу.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Коронавирусом переболели более 6,6 тысячи человек. По данным на 20 августа, в Башкирии зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество инфицированных в регионе достигло 7 435 человек. Лечение в стационарах проходят 82 человека, из них шесть находятся в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких — три человека. Амбулаторно лечатся 670 зараженных. За сутки выписаны с выздоровлением 69 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 6 656 инфицированных COVID-19, скончались 27 человек.

Штраф за церковные службы во время COVID-пандемии. Стерлитамакский городской суд Башкирии рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной региональной организации, проводившей церковные службы, в том числе 9 мая 2020 года, с участием прихожан. Как выяснилось, после этих служб граждане заразились коронавирусной инфекцией и были госпитализированы. По данным суда, религиозная организация допустила проведение массовых обрядов в период пандемии коронавируса, тем самым нарушила требования закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также предписания от 12 апреля 2020 года. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал религиозную организацию виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в 200 000 рублей.

Как будут работать садики в условиях пандемии по коронавирусу? Этот вопрос обсудили 20 августа на республиканском августовском совещании по образованию. В этом году традиционный педсовет проходил в дистанционном режиме. Ранее стало известно, что детские сады в Башкирии возобновят полноценную работу с 1 сентября, но с соблюдением санэпидтребований. Так, по информации Роспотребнадзора, для снижения рисков инфекционной заболеваемости, массовые мероприятия проводить в детсадах запрещено. На входе в садик всем детям будут измерять температуру. При этом, если у ребенка обнаружат признаки ОРВИ во время нахождения в группе, то до прихода родителей его незамедлительно изолируют. Также в детсадах ежедневно должна проводиться влажная уборка всех помещений дезинфицирующими средствами, дезинфекция игрушек и игрового оборудования, гигиеническая обработка рук кожными антисептиками, регулярное обеззараживание воздуха и сквозное проветривание. Персонал столовых и пищеблоков должен работать только в масках и перчатках. Кроме того, дети из разных групп не должны общаться между собой. Специалисты Роспотребнадзора советуют сделать приоритетным пребывание детей на свежем воздухе и по возможности по максимуму перенести занятия физкультурой на уличные спортплощадки.