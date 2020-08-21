Хозяева улова разделали большой гриб и сделали жаркое. Этого блюда хватило, чтобы накормить 20 человек.

Как сообщают « Вести-Башкортостан », такая аномалия могла произойти из-за обильных осадков в августе, которые пришли после засухи.

Любители тихой охоты в Баймакском районе Башкирии обнаружили съедобный гриб размером с лошадиную голову. Радостной новостью счастливчики поделились в социальных сетях.

В Башкирии нашли гриб, который накормил 20 человек Фото: ГТРК-Башкортостан

ИА «Башинформ»

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