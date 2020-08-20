В России разрешат вылеты за рубеж еще из трех городов

Российские и зарубежные авиакомпании возобновят международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Полеты из аэропортов этих городов могут начаться уже с 20 августа.

Напомним, ранее после пандемии международные полеты выполнялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.